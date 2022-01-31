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Происшествия31 января 2022 10:58

В Самаре отец задолжал своим детям алименты на сумму более 500 тысяч рублей

Судебные приставы разыскали мужчину
Алена ПРОВКИНА
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Мужчине может грозить уголовный срок

Мужчине может грозить уголовный срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебные приставы нашли мужчину, задолжавшего детям больше полумиллиона рублей. Подозреваемый долгое время уклонялся от алиментов.

По версии следствия, после развода мужчину обязали ежемесячно выплачивать алименты для содержания трех детей – по 5 500 рублей. Алиментщик стал уклоняться от уплаты, решил не искать официальное трудоустройства и перестал выходить на связь с матерью детей. После длительного розыска правоохранителям удалось задержать мужчину и доставить в отделение судебных приставов.

По делу о неуплате составили протокол. Должник не выплатил детям 577 тысяч рублей. Суд назначил ему 70 часов обязательных работ. Если мужчина продолжит избегать алиментов, то его может ждать наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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