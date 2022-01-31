В Самаре труп мужчины неделю пролежал в закрытой квартире

Правоохранители проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 28 января 2022 года в одном из домов на проспекте Карла Маркса нашли труп мужчины. Он около недели пролежал в закрытой квартире.

— Погибший — 37-летний местный житель. Труп имеет гнилостные изменения. Видимых признаков насильственной смерти на нем нет, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, тело мужчины обнаружил его брат. Когда он пришел проведать родственника, дверь квартиры была закрыта изнутри. Что стало причиной гибели самарца, пока не ясно. Это предстоит установить специалистам. Насколько известно, при жизни мужчина злоупотреблял спиртными напитками. По факту происшествия проводится проверка.