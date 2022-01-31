В Тольятти увеличилось число заболевших COVID-19

Число заболевших в Автограде увеличилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти на аппаратном совещании в администрации сообщили, что число заболевших в городе продолжает увеличиваться. Ситуация ухудшается.

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Алексей Кузнецов сообщил, что с начала января выявили 4 014 случаев заражения коронавирусом – это 21% от общего числа заболевших в области. Коэффициент распространения – 1,7.

Также на совещании отметили, что обстановка в Автограде продолжает ухудшаться. За последние сутки в городе выявили 657 случаев. Число заболевших на прошлой неделе больше на 1469 случаев, по сравнению с прошлыми показателями.