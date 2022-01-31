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Происшествия31 января 2022 11:56

Полицейские начали проверку по факту расстрела мужчины на Партизанской в Самаре

Уголовное дело пока не возбуждено
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Пострадавший получил ранения левого бедра

Пострадавший получил ранения левого бедра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, которое вечером 29 января произошло на улице Партизанской. Напомним, что там неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в местного жителя. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Он получил ранения бедра.

— По факту обращения в лечебное учреждение мужчины 1977 года рождения проводится проверка, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Не исключено, что правоохранители возбудят уголовное дело. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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