Полицейские начали проверку по факту расстрела мужчины на Партизанской в Самаре

Пострадавший получил ранения левого бедра
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, которое вечером 29 января произошло на улице Партизанской. Напомним, что там неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в местного жителя. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Он получил ранения бедра.
— По факту обращения в лечебное учреждение мужчины 1977 года рождения проводится проверка, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Не исключено, что правоохранители возбудят уголовное дело. «Комсомолка» следит за развитием событий.