Полицейские начали проверку по факту расстрела мужчины на Партизанской в Самаре

Пострадавший получил ранения левого бедра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, которое вечером 29 января произошло на улице Партизанской. Напомним, что там неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета в местного жителя. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Он получил ранения бедра.

— По факту обращения в лечебное учреждение мужчины 1977 года рождения проводится проверка, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Не исключено, что правоохранители возбудят уголовное дело. «Комсомолка» следит за развитием событий.