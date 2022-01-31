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Общество31 января 2022 12:17

В Самаре ресурсники убирают колонки с улиц

Постепенно службы заводят воду в дома
Алена ПРОВКИНА
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Самарцев подключат к центральному водоснабжению

Самарцев подключат к центральному водоснабжению

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ресурсоснабжающая компания избавляется от уличных колонок и заводит воду в дома всех желающих. В городе осталось чуть больше 500 действующих колонок.

Проблема колонок заключает в том, что зимой необходимо отогревать замерзшие устройства. Из-за снежных завалов к ним невозможно подойти. Службы тратят на это много времени и сил. Работа на одном адресе занимает минимум час. Специалисты отмечают, что это слишком затратно.

В городе колонки все еще являются частью системы водоснабжения, но в будущем планируется сохранить лишь несколько штук. Все дома подключат к центральному водоснабжению, сообщают «РКС-Самара».