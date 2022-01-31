В Самаре экс-полицейский Иван Нещадимов не смог оспорить приговор за взятки

Ранее Ивана Нещадимова приговорили к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 6 млн рублей Фото: Александра БУДАЕВА

Бывшему заместителю начальника отдела полиции Куйбышевского района Самары Ивану Нещадимову не удалось оспорить свой приговор. Самарский областной суд 28 января 2022 года оставил его в силе.

Ивана Нещадимова задержали летом 2018 года по подозрению в получении взятки. По версии следствия, экс-правоохранитель обещал помочь бизнесменам с вывозом песка с дамбы на реке Самаре. За это ему передали незаконное вознаграждение в 200 тысяч рублей. В дальнейшем он так и не признал свою вину. Иван Нещадимов утверждал, что его решили подставить, чтобы насолить старшему брату Вадиму, который тогда занимал пост начальника Центра по противодействию экстремизму.

Зимой 2020 года Самарский районный суд вынес бывшему полицейскому обвинительный приговор. Ивана Нещадимова приговорили к 7 годам колонии строгого режима и назначили штраф в 6 млн рублей. Кроме того, ему запретили в течение 3 лет занимать должности в правоохранительных органах.

С тех пор Иван Нещадимов уже не раз пытался оспорить приговор. Сначала он подавал жалобу в Самарский областной суд, но тот отклонил ее. Потом обратился в Шестой кассационный суд, тот вернул дело на новое рассмотрение. В итоге 28 января облсуд вновь оставил приговор без изменений.

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