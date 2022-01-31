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Общество31 января 2022 12:51

Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш от снега

В Самарской области обратят особое внимание на состояние крыш во время оттепели
Максим ВЕБЕР
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Губернатор отметил важность работ по уборке крыш от снега

Губернатор отметил важность работ по уборке крыш от снега

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил Госжилинспекции региона проконтролировать работу управляющих компаний по расчистке крыш от снега. Эту важную информацию главам муниципальных образований сообщили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области.

Губернатор отметил персональную ответственность глав муниципалитета, а также напомнил о личной ответственности глав управляющих компаний. Глава региона также просил обратить особое внимание на качество и безопасность выполнения работ.

— В период оттепели могут возникнуть дополнительные риски и угрозы для населения. Нужно организовать работу в кратчайшие сроки и не допустить внештатных ситуаций, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, что синоптики прогнозируют потепление и осадки на текущей неделе. Температура воздуха в дневное время повысится до плюсовых значений.

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