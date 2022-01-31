В Минобрнауки объяснили, почему студентов самарского торгового колледжа отправили работать в больницу

Студенты-волонтеры отвечают на звонки пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувшей неделе в СМИ появились сообщения, что студентов Самарского торгово-экономического колледжа отправили работать в больницу. Якобы молодым людям, многим из которых еще нет 18 лет, приходится помогать врачам в три смены — с 8 до 20 часов. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в региональное министерство науки и образования. Вот что ответили в ведомстве:

— Руководству колледжа поступил запрос от городской больницы № 6 с просьбой направить совершеннолетних вакцинированных студентов-волонтеров. Из-за сложной эпидобстановки потребовалась помощь в колл-центре учреждения.

По данным Минобрнауки, на просьбу откликнулись 40 молодых людей, у которых есть сертификат о вакцинации против коронавируса. Сейчас волонтеры колледжа работают по четыре часа в день. Они отвечают на звонки пациентов. Студенты сами выбирают график работы — 1 или 2 смены, а также удобное для себя время.