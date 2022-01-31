В Самаре 23-летняя девушка отравилась суррогатным алкоголем

Девушке стало плохо возле одного из домов на улице Солнечной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 29 января 2022 года, на улице Солнечной в Промышленном районе Самары произошло ЧП. Там возле одного из домов стало плохо 23-летней девушке. Как выяснилось, она отравилась спиртосодержащей жидкостью.

— Девушку на скорой помощи доставили в одну из больниц города. У нее диагностировали отравление суррогатами алкоголя, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков. Ей оказывают все необходимую помощь. Информация о случившемся поступила в правоохранительные органы. Проводится проверка.