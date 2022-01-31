В Самарской области могут отменить массовые мероприятия из-за высокой заболеваемости COVID-19

Массовые мероприятия отменили как для взрослых, так и для детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Из-за этого в регионе могут отменить все массовые мероприятия как для детей, так и для взрослых. Об этом стало известно 31 января 2022 года на заседании оперштаба.

— Количество заболевших COVID-19 увеличилось в пять раз по сравнению с концом декабря 2021 года. Зафиксировано 154 случая заражения омикроном. Ситуацию осложняет высокий уровень заболеваемости гриппом, — сообщает оперштаб.

Отметим, детей в Самарской области ждут и другие ограничения. С 1 февраля 2022 года они не смогут посещать учреждения культуры. Ограничение вводят на две недели. Не исключено, что его продлят. Детские библиотеки и театры кукол планируют перевести на работу в режиме онлайн. Отправлять школьников на удаленку пока не собираются.