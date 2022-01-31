Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 14:56

В Самарской области число заболевших COVID-19 увеличилось в пять раз в 2022 году

Оперштаб сопоставил данные
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе отмечают рост заболеваемости

В регионе отмечают рост заболеваемости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отметили рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлым годом. Оперативный штаб сообщил, что заболеваемости увеличилась в пять раз в 2022 году.

На заседании оперативного штаба рассказали, что в регионе отмечают увеличение числа зараженных коронавирусом. В прошлом году их было меньше в несколько раз. Ситуация осложнилась высоким уровнем заболевания гриппом и распространением нового штамма «Омикрон». Отмечают, что выявили более 150 случаев заражения штаммом.

Оперштаб рассматривает вариант ограничения массовых мероприятий для взрослых. Также на онлайн-режим перевели театры кукол и детские библиотеки. Подросткам запретят посещать спектакли, а детские дома и пансионаты перевели в режим карантина.

0