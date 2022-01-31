В Самарской области число заболевших COVID-19 увеличилось в пять раз в 2022 году

В регионе отмечают рост заболеваемости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отметили рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлым годом. Оперативный штаб сообщил, что заболеваемости увеличилась в пять раз в 2022 году.

На заседании оперативного штаба рассказали, что в регионе отмечают увеличение числа зараженных коронавирусом. В прошлом году их было меньше в несколько раз. Ситуация осложнилась высоким уровнем заболевания гриппом и распространением нового штамма «Омикрон». Отмечают, что выявили более 150 случаев заражения штаммом.

Оперштаб рассматривает вариант ограничения массовых мероприятий для взрослых. Также на онлайн-режим перевели театры кукол и детские библиотеки. Подросткам запретят посещать спектакли, а детские дома и пансионаты перевели в режим карантина.