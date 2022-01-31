В Тольятти экс-инспектора по пожарному надзору отправили в колонию

Инспектора осудили за взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Автозаводском районе Тольятти бывшего инспектора по пожарному надзору приговорили к колонии. Сотрудница брала крупные взятки за свою помощь.

По версии следствия, с января по июнь 2018 года женщина проводила проверки в образовательных учреждениях и коммерческих организациях. После взяток, в размере от 15 до 56 тысяч рублей, она закрывала глаза на недостатки и нарушения пожарной безопасности. Деньги осужденная получила лично или на банковскую карту. Помимо этого, женщина обманула обратившихся к ней людей. Она уверила их в том, что за консультацию полагается оплата в размере 200 тысяч рублей, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Экс-инспектора признали виновной. Ее приговорили к колонии общего режима сроком на 4 года.