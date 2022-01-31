В Самарской области мужчина пытался избежать штрафа и показал фальшивое удостоверения прокурора

Мужчина пытался решить проблему фальшивым удостоверением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области местный житель хотел избежать проблем с автоинспекторами и предъявил фальшивые документы. Его остановили на автодороге М-5 «Урал».

По данным следствия, подозреваемый купил фальшивые документы сотрудника прокуратуры в сентябре 2020 года. В сентябре 2021 года мужчина ехал около села Зеленовка на автомобиле «Honda Accord». Днем, 29 сентября, его остановили сотрудники госавтоинспекции. Водитель предъявил фальшивые документы, но сотрудники ДПС сообщили руководству и изъяли удостоверение.

28-летнего подозреваемого осудили по статье о приобретении, хранении и перевозке поддельных документов. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.