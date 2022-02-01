В Самаре врачи рассказали, как лечить Covid-19 дома

Скорую нужно вызывать только при тяжелом состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минздраве РФ объяснили, что делать, если вы получили положительный тест на коронавирус. Специалисты подготовили специальную памятку, где описаны случаи, когда человек болеет в легкой форме или вовсе без симптомов. Полезными советами поделились главный внештатный специалист по терапии регионального министерства здравоохранения Олег Фатенков и главный внештатный педиатр ведомства Светлана Пыркова.

- Если вы переболели или своевременно сделали прививку и у вас положительный ПЦР-тест, но при этом нет никакой клиники, то причин для беспокойства нет. Нужно оставаться дома, соблюдать обычные противоэпидемические мероприятия, - рассказывает Фатенков.

По словам врача, следует носить маску, чтобы не заразить своих близких, и их просить об этом. Проветривать помещение следует 2-3 раза в день. Обязательна регулярная влажная уборка.

Также медики в случае заболевания советуют звонить в единую службу 122 или в call-центр вашей поликлиники.

Если повышение температуры идет до 38 градусов, есть боли в горле, мышцах и суставах, то это состояние тоже считается течением болезни легкой тяжести. Олег Фатенков подчеркивает, что если человек привитый и у него нет хронических заболеваний, то в таком случае тоже нет повода для беспокойства. Лечиться можно традиционными средствами - леденцы, полоскание горла, обильное питье, постельный режим.

Температура выше 38,5 градусов, боли в груди, одышка, удушье - это тяжелое состояние. В этом случае стоит обратиться в поликлинику, где сотрудники оценят ситуацию и назначат лечение.

Если есть выраженная одышка, температура поднимается очень высоко, а также присутствуют хронические заболевания, то нужно вызывать скорую помощь по телефону 103. Здесь уже речь может пойти о госпитализации.

- При любых вирусных инфекциях нет смысла самостоятельно начинать принимать антибиотики. Они при вирусной инфекции совершенно неэффективны, - отмечает Олег Фатенков.

Также необходимо следить за состоянием детей. Это отдельная категория.

- Если у ребенка появились насморк, боль в горле при глотании и покашливание, необходимо оставить его дома и соблюдать домашний режим не менее 7 дней, - советует Светлана Пыркова. - Если температура не превышает 37.2 °С, вы можете обратиться на горячую линию 122 или в регистратуру поликлиники для организации консультации с медработником, в том числе дистанционным методом. Е

Если у ребенка температура выше 38 градусов и она сохраняется более двух дней, то нужно вызывать педиатра на дом. Самолечением доктора заниматься не советуют. При ухудшении симптомов нужно звонить в скорую по номеру 103.