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Происшествия1 февраля 2022 5:47

В Самарской области 1 февраля 2022 года в страшном ДТП погибли несколько человек

Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работают полицейские

На месте происшествия работают полицейские

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 1 февраля 2022 года, в Самарской области произошло страшное ДТП. В Безенчукском районе произошло столкновение двух машин. Есть жертвы.

— Столкнулись два транспортных средства. Количество пострадавших уточняется. Двое погибших точно есть, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Место аварии огорожено. По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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