В Самарской области 1 февраля 2022 года в страшном ДТП погибли несколько человек

На месте происшествия работают полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром, 1 февраля 2022 года, в Самарской области произошло страшное ДТП. В Безенчукском районе произошло столкновение двух машин. Есть жертвы.

— Столкнулись два транспортных средства. Количество пострадавших уточняется. Двое погибших точно есть, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Место аварии огорожено. По факту трагедии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. «Комсомолка» следит за развитием событий.