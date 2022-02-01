Дети в Самарской области стали болеть коронавирусом в четыре раза чаще

Дети стали болеть чаще Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в четыре раза - за неделю. Больше всего болеют подростки с 7 до 17 лет, то есть школьники. При этом дистанционку повсеместно вводить пока не собираются, домой отправляют те школы, где превышен порог заболеваемости. В минздраве объяснили, что уже сейчас пришлось расширить коечный фонд в 2,5 раза. Дальше под эти задачи будут использовать "взрослые" места в Тольяттинской горбольнице №5 и в больнице им. Середавина.

- Мы должны быть готовы к госпитализации детей. Еще раз пересмотрите планы по всем учреждениям всех муниципалитетов Самарской области, примите все необходимые меры. Отнеситесь к этому очень внимательно, - потребовал на заседании штаба губернатор Дмитрий Азаров.

Сейчас приняты меры, направленные на снижение заболеваемости среди детей. Для этого их хотят разобщить. На дистанционку переведут секции дополнительного образования, где занимаются дети из разных школ. А еще на две недели для несовершеннолетних закрыли заведения культуры - театры, музеи и прочее.

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