Появилось видео с места ДТП с двумя погибшими в Безенчукском районе 1 февраля 2022 года

"Рено" превратилось в груду металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло утром во вторник, 1 февраля 2022 года, в Безенчукском районе. Там примерно в 7:05 столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и автомобиль «Рено Логан». В соцсетях опубликовали видео с места страшной аварии.

— По предварительным данным, водитель легковушки, двигаясь по трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Водитель и пассажир «Рено» погибли на месте. Их личности устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ДТП пострадали три пассажира микроавтобуса Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Также в аварии пострадали три пассажира «Форда». Их доставили в ближайшую больницу с различными травмами.

Правоохранители продолжают работать на месте ДТП. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают очевидцев. Проводится проверка.