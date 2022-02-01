Антимонопольщики остались недовольны работой министерства строительства Самарской области

В компании остались недовольны отклонением их заявки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самарское УФАС выписало предписание министерству строительства региона с требованием устранить нарушения. На ведомство пожаловалась компания ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод". Здесь рассказали что их права были ущемлены при проведении конкурса на заключение соглашения о реализации инвестпроекта.

Как рассказали в в службе, 16 ноября 2021 года извещение о проведении конкурса разметили на официальном сайте ведомства. На него подали две заявки, но обе были отклонены. Причем щебеночному заводу объяснили, что в их документах не хватает соглашения об удовлетворении прав пострадавших дольщиков. Но антимонопольщики еще раз проверили документацию и выяснили, что такое соглашение было, причем все сведения, указанные там, были полными и достоверными.

Получается, что министерство отклонило заявку в то время, как она полностью соответствовала конкурсной документации. Так что жалобу признали обоснованной и выдали министерству предписание - все нарушения устранить. Будет ли снова рассмотрена заявка компании и пересмотрены результаты конкурса, пока неясно.