В Самарской области вновь закрыли для движения участок трассы М-5

В регионе бушуют порывистый ветер и низовая метель

В Самарской области вновь закрыли проезд по трассе М-5 «Урал». Движение ограничили на участке с 29+115 км по 132+565 км на подъезде к Оренбургу.

— С 10:00 вторника, 1 февраля 2022 года, продлен запрет на движение грузового и маршрутного транспорта. Причина — сохранение неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, низовая метель, ограниченная видимость), — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Ограничение будет действовать до 14:00. Если стихия не перестанет бушевать, запрет на проезд могут продлить. Спасатели призывают жителей региона по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, накануне в Самарской области ограничили движение по пяти участкам федеральных трасс. Сегодня утром их открыли для проезда. Однако один из отрезков дороги М-5 вновь пришлось закрыть.