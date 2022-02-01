В Самаре объявили конкурс на лучшую Маслену

Лучшие арт-объекты разместят на площади Куйбышева / Фото: администрация Самары

В Самаре пройдет конкурс по изготовлению главного символа Масленицы — ростовой куклы Маслены. Во вторник, 1 февраля, стартовал прием заявок. Он продлится до 1 марта 2022 года.

— Необходимо изготовить куклу высотой не менее 1,5 метра. Маслену можно сделать из любых материалов, главное, чтобы она соответствовала номинациям конкурса и имела устойчивую подставку, — сообщили в мэрии Самары.

Лучшие арт-объекты разместят на площади имени В.В. Куйбышева. Их представят на итоговой выставке 5 и 6 марта 2022 года.

Всего номинаций в конкурсе будет три: «Оригинальное и современное авторское решение», «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы» и «Эко-кукла из экологичных и природных материалов». Принять участие смогут как отдельные мастера, так и целые коллективы. Авторов лучших работ ждут памятные дипломы.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать здесь.