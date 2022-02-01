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Общество1 февраля 2022 8:11

Популярные блогеры расскажут самарцам секреты продвижения в соцсетях

Самару посетят блогеры-миллионники из Москвы
Максим ВЕБЕР
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Известные инфлюенсеры тик-тока и инстаграма поделятся с самарцами секретами популярности

Известные инфлюенсеры тик-тока и инстаграма поделятся с самарцами секретами популярности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Известные лидеры мнений Тик-Тока и Инстаграма поделятся полезными лайфхаками по продвижению в социальных сетях и развитию личного бренда для жителей Самары. В рамках проекта Сергея Тюпаева «Инстаграм и Тик-Ток прокачка» состоятся офлайн-встречи с популярными блогерами.

В проекте примут участие звезды социальных сетей, у которых более 2 миллионов активных подписчиков: Мася Шпак, Анна Калашникова и Анастасия Крекова. Также гостей ожидает встреча с самарскими блогерами, руководителями СМИ, владельцами малого и среднего бизнеса и другими.

Мастер-классы будут проходить по субботам 19 и 26 февраля, а также 5 марта в дневное время. Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте тюпаев.рф.

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