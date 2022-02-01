Житель Жигулевска побоялся рассказать жене о разбитой машине и заявил об угоне

Автомобилист протаранил дерево и решил скрыть это от супруги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В полицию Жигулевска обратился 50-летний местный житель. Он заявил, что кто-то похитил его автомобиль «Тойота». Правоохранители взялись искать пропажу, однако вскоре выяснилось, что никакого преступника не было. Мужчина все выдумал.

По данным полицейских, житель Жигулевска попал на своем авто в ДТП. Он не справился с управлением, съехал на обочину и протаранил дерево. Иномарка получила серьезные повреждения. Мужчина испугался гнева жены и придумал, как ему тогда показалось, хороший выход из ситуации — заявить об угоне.

В отношении мужчины, который уже был ранее судим, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления», сообщили в ГУ МВД по Самарской области. Недавно расследование было завершено. Скоро житель Жигулевска предстанет перед судом.