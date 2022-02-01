Прокуратура проверит участок дороги в Безенчукском районе, где в ДТП погибли два человека

В ДТП пострадали пассажиры маршрутного автобуса / Фото: прокуратура Безенчукского района

Прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП в Безенчукском районе. Авария произошла утром 1 февраля 2022 года на 112 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в районе поселка Звезда. В результате происшествия погибли два человека.

— Организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании данного участка дороги ответственной организацией. Будет дана оценка действиям должностных лиц, — сообщили в прокуратуре Безенчукского района.

Напомним, сегодня утром на трассе столкнулись микроавтобус «Форд Транзит», который следовал по маршруту «Чапаевск — Химическая площадка», и автомобиль «Рено Логан». По предварительной версии полицейских, ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он по какой-то причине выехал на встречную полосу. Ни автомобилист, ни его пассажир не выжили. Также в аварии пострадали четыре пассажира микроавтобуса. Их, по информации прокуратуры, увезли для обследования в Чапаевскую ЦГБ.