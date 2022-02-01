В Самарской области в 2022 году будут строить новые поликлиники

Модернизации первичного звена здравоохранения уделяют много внимания Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В «Единой России» большее внимание уделяют развитию медицины. Это важно в тяжелые «ковидные» времена. Сейчас партия собирает предложения из регионов по модернизации первичного звена здравоохранения. Их представят правительству РФ. В июле промежуточный отчет будет произведен перед президентом Владимиром Путиным.

В Самаркой области за 2021 год построено 26 объектов первичного звена — 16 ФАПов, 6 амбулаторий и 4 офиса врачей общей практики. На 2022 год планы тоже большие — предусмотрено до 30 объектов первичного звена.

— Что не менее важно — строительство новых поликлиник. Несомненно, на территории нашего субъекта очень многое делается для привлечения медицинских кадров, — рассказывает председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике местной губдумы Марина Сидухина.

Так, по инициативе секретаря регионального отделения «ЕР» губернатора Дмитрия Азарова, в 2021 году реализованы такие меры социальной поддержки медицинских работников, как выплата ипотечного кредита, погашение процентной ставки ипотечного кредита, а также первоначального взноса не более 50% от ипотечного кредита.