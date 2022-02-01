Сызранские полицейские задержали находящегося в федеральном розыске преступника

Полицейские заметили преступника в здании автовокзала в Сызрани Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В январе 2022 года сотрудники полиции несли службу в здании автовокзала в Сызрани. Особое внимание их привлекло поведение мужчины, который нарушал общественный порядок. Увидев полицейских, злоумышленник попытался сбежать, но после непродолжительной погони его удалось задержать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

При проверке документов задержанного сотрудники полиции обратили внимание на внешность нарушителя. В нем они узнали злоумышленника, который находится в розыске. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный был неоднократно судим за грабеж, а сейчас находится в федеральном розыске за кражу. Полицейские связались с сотрудниками, которые объявили мужчину в розыск, и передали его для дальнейшего разбирательства.