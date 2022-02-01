В Самарской области 1 февраля 2022 года выявили 2718 COVID-больных

Кривая заболеваемости в Самарской области по-прежнему идет вверх Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 1 февраля 2022 года. За прошедшие сутки в регионе выявили 2 718 случаев заражения. Общее число теперь составляет 224 468.

В больницы госпитализировали 354 человека. Это новый антирекорд. До этого в стационары в среднем отправляли по 200 пациентов за сутки. Есть и хорошие новости. Закончили лечение 1 548 жителей региона. Всего с начала пандемии COVID-19 смогли побороть уже 197 588 человек.

К сожалению, еще 12 пациентов спасти не удалось. Они скончались. За все время в Самарской области зафиксировали 6 705 смертельных случаев среди больных коронавирусом.

Напомним, накануне оперштаб принял решение ввести новые ограничения. С 1 февраля 2022 года детям и подросткам запретили посещать учреждения культуры. Пансионаты и детские дома перевели в закрытый режим работы. Детские библиотеки и театры кукол будут функционировать онлайн. Плановая госпитализация и консультации узких специалистов временно приостановлены.