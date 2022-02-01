В Самарской области с 1 февраля 2022 года повысили материнский капитал

В Самарской области оказывают поддержку семьям с детьми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В России с 1 февраля 2022 года заработали дополнительные меры поддержки населения. Произошло это по инициативе «Единой России». Так, маткапитал проиндексирован по уровню фактической инфляции — на 8,4 %.

— Размер выплаты на первого ребенка составит 524 500 рублей. Если родится второй ребенок, эта сумма вырастет на 168 600 рублей.. В сумме за двух детей родители получат в общей сложности 693 100 рублей, — рассказывают в комитете по демографии, здравоохранению и социальной политики самарской губернской думы.

Указанная сумма положена за второго ребенка, если за первенца маткапитал оформлен не был. Добавим, что в регионе самое популярное направление по использованию этих средств — улучшение жилищных условий. По данным ПФР, 87 % семей использовали эти деньги на покупку или строительство жилья. В 2021 году заявление о распоряжении средствами подали 263 самарских семьи.