Депутатов Самарской губдумы будут штрафовать за пропуск важных заседаний

"Прогульщиков" будут наказывать рублем Фото: Google. Карты.

Депутатов Самарской губернской думы начнут штрафовать за пропуск важных мероприятий. Такое решение было принято во вторник, 1 февраля 2022 года, на пленарном заседании областного парламента.

Наказание за прогулы введут только для тех депутатов, которые работают в думе на постоянной основе и получают за это зарплату. Всего таких сейчас 16 человек. Если кто-то из них пропустит пленарное заседание, заседание комитетов или совет думы без уважительной причины, им будет грозить штраф. Его установили в размере 1/9 от ежемесячной оплаты труда.

Народных избранников ждут и другие изменения. В губдуме решили ввести дресс-код. В шортах и в майках теперь туда не попасть (хотя вряд ли кто-то пытался), только в деловой одежде.