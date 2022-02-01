В медсанчасти ВАЗа увеличили количество кабинетов и сидячих мест из-за огромных очередей к врачу

В очереди к врачу более 400 человек с температурой Фото: СОЦСЕТИ

В Тольяттинской больнице филиал №1 ФГБУ ФНКЦРиО ФСБА России на Южном шоссе, 125 наблюдается настоящий коллапс из-за большого наплыва пациентов. Так, в социальных сетях появилась фотография, где в очереди к врачу в коридоре медсанчасти ВАЗа находится несколько сотен пациентов с признаками ОРВИ. Врачи больницы рассказали, что происходит и как медики справляются с таким большим количеством амбулаторных больных.

- В целях улучшения доступности медицинской помощи увеличено количество кабинетов приема пациентов до 9 в 1 смену, расширена инфекционная зона поликлиники за счет помещений на втором этаже, а также планируется увеличение количества сидячих мест для пациентов в зоне ожидания, увеличение площадей, задействованных для инфекционной зоны, организовывается дополнительный кабинет по забору мазков на ПЦР, - рассказали в администрации Тольяттинской больницы филиала № 1 ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России.

Ранее сообщалось, что в очереди находилось 434 человека. По словам пациентов, больничные листы будут оформлены позже задним числом.

В Самарской области зафиксировали беспрецедентный уровень роста заболеваемости вирусными инфекциями - на 83% к предыдущей неделе. За четвертую неделю медики зарегистрировали более 42,5 тысяч случаев. Много и случаев коронавируса, в том числе и 154 случая «омикрона».