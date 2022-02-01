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Происшествия1 февраля 2022 10:54

В Сызрани водитель грузовика выехал на «встречку» и врезался в «Шкоду»

Женщине на легковушке потребовалась помощь медиков
Алена Тушканова
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ДТП произошло на трассе в условиях снегопада

ДТП произошло на трассе в условиях снегопада

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 31 января 2022 года, в Сызрани произошло ДТП. Примерно в 19:20 на автодороге М-5 «Урал» мужчина на грузовике выехал на «встречку» и врезался в иномарку. Об этом сообщает ГУ МВД Самарской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель Isuzu двигался по трассе М-5 «Урал» со стороны Сызрани на высокой скорости в условиях снегопада. В пути он выехал на встречную полосу и вмещался в автомобиль «Шкода Октавия», за рулем которой находилась 43-летняя женщина.

В результате ДТП водитель легковушки получила различные травмы. Ее госпитализирована в больницу. В настоящее время полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП.

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