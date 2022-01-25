Самарцам покажут новые приключения семейки Уишбоун в комедии "Мы монстры - 2"

Новый мультфильм покажут самарцам

Уже скоро самарцев ждет захватывающая кинопремьера – семейная комедийная анимации «Мы – монстры 2». Теперь семья Уишбоун отправится в кругосветное путешествие. Захватывающие приключения главных героев начнутся с противостояния с другой семьей, которая только кажется идеальной. Помимо полюбившимся всем Уишбоунам в анимации появятся новые герои: Лох-Несское чудовище, Йети и даже талантливый музыкант Кинг Конг. Премьера мультфильма запланирована на 27 января 2022 года.

Создатели анимации отмечают, что хотели показать несовершенный, но прекрасный мир и разрушить перфикционизм по отношению к внешности.

- Пропаганда идеальной внешности царит повсюду, в том числе в Facebook, Instagram, Tik Tok. Однако в нашей истории основное внимание уделяется сопоставлению перфекционизма и милых недостатков. Мы задаемся вопросом: действительно ли важно быть идеальным? Мы хотели реализовать эту тему, поскольку она имеет социальную значимость и дает нам правильную основу, – отмечает режиссер и продюсер Хольгер Таппе.

Создатели «Мы - монстры 2» настаивают на здоровом отношении к своей внешности и призывают любить себя, не смотря на стереотипы и мнимые недостатки. Семейный поход в кино станет не только возможностью хорошо провести время, но и поговорить с ребенком о важных вещах и о мире, в котором ему предстоит жить. Иногда кажется, что нужно быть идеальным, нравиться всем – но это далеко не так, и в реальности имеют большее значение совсем другие вещи: умение любить и дружить, видеть разнообразие во всем вокруг.

Мир изгоев, людей, которые не вписываются в идеальный мир соцсетей, показан в анимации в виде мира монстров. Уишбоуны их защищают, а их враги – семья Стар – хочет истребить. Кто победит и чей взгляд на жизнь окажется правильным? Смотрите уже с 27 января во всех кинотеатрах города!