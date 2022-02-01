Офисы обслуживания клиентов компании «Т Плюс» приостановили работу в Самаре и Тольятти

Жители региона смогут обращаться по всем вопросам онлайн / Фото: Т Плюс

В Самарской области временно приостановили работу четыре офиса обслуживания клиентов компании «Т Плюс». Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.

Временно прекратили свою работу три офиса в Самаре (ул. Демократическая, 37; ул. Революционная, 101б; ул. Мориса Тореза, 101а) и один в Тольятти (ул. Матросова, 40). Прием клиентов они возобновят, только когда начнет улучшаться ситуация с COVID-19.

Абоненты смогут обращаться по всем вопросам в режиме онлайн. Для это необходимо воспользоваться личным кабинетом, чат-ботом в социальных сетях или онлайн-чатом на официальном сайте компании. Это быстро и безопасно.