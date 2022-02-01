Самарцам покажут премьеру фильма «День слепого Валентина» в Мягком кинотеатре

Российская комедия о самом романтичном дне в году

В четверг, 3 февраля 2022 года, выходит в прокат фильм «День слепого Валентина» (16+). Жители Самары смогут увидеть его на большом экране в Мягком кинотеатре (ТРК «Космопорт», ТРК «Гудок» или ТРК «МегаСити»).

Режиссер фильма — Александр Баршак. Главные роли исполнили известные российские артисты: Максим Виторган, Марк Богатырев, Олеся Судзиловская, Александр Яценко, Александр Лойе и многие другие.

Действие комедии происходит в самый романтичный день в году — День Святого Валентина. Он подготовил героям серьезные испытания. Им предстоит преодолеть кризис в отношениях. Фильм расскажет о том, как настоящая любовь может победить все невзгоды. Даже если стрела Амура угодила совсем не туда.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести онлайн — в мобильном приложении или на сайте Мягкого кинотеатра.