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Общество1 февраля 2022 12:31

Самарцам покажут премьеру фильма «День слепого Валентина» в Мягком кинотеатре

Картина расскажет о том, как настоящая любовь способна преодолеть все невзгоды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Российская комедия о самом романтичном дне в году

Российская комедия о самом романтичном дне в году

В четверг, 3 февраля 2022 года, выходит в прокат фильм «День слепого Валентина» (16+). Жители Самары смогут увидеть его на большом экране в Мягком кинотеатре (ТРК «Космопорт», ТРК «Гудок» или ТРК «МегаСити»).

Режиссер фильма — Александр Баршак. Главные роли исполнили известные российские артисты: Максим Виторган, Марк Богатырев, Олеся Судзиловская, Александр Яценко, Александр Лойе и многие другие.

Действие комедии происходит в самый романтичный день в году — День Святого Валентина. Он подготовил героям серьезные испытания. Им предстоит преодолеть кризис в отношениях. Фильм расскажет о том, как настоящая любовь может победить все невзгоды. Даже если стрела Амура угодила совсем не туда.

Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести онлайн — в мобильном приложении или на сайте Мягкого кинотеатра.

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