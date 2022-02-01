Трассу Ташелка — Тольятти — Димитровград перекрыли в Самарской области 1 февраля 2022 года

Дороги региона продолжает заносить снегом / Фото: АСАДО

В Самарской области закрыты для движения транспорта две трассы. Это участок федеральной дороги М-5 «Урал» и дорога Ташелка — Тольятти — Димитровград.

— с 12:00 вторника, 1 февраля 2022 года, введено ограничение для всех видов транспорта на трассе Ташелка — Тольятти — Димитровград в Ставропольском районе (с 0 по 24,85 км). Это связано с неблагоприятными погодными условиями: порывистый ветер, сильная метель, плохая видимость, — сообщили в твиттере представители АСАДО, добавив, что ограничение продлится до 12:00 среды, 2 февраля.

Что касается участка трассы М-5 «Урал» (с 29 по 132 км) на подъезде к Оренбургу, то его перекрывают со вчерашнего вечера. Там запретили проезд для грузового и маршрутного транспорта. Планировалось, что ограничение снимут в 14:00, но его решили продлить. По данным ГУ МЧС по Самарской области, оно будет действовать до 20:00 1 февраля.