Самарские таможенники задержали 23 тысячи контрафактных запчастей на 35 млн рублей

Подделки нашли в фуре, которая ехала из Казахстана / Фото: Самарская таможня

В Самарскую область пытались завезти поддельные запчасти для автомобилей, производственного оборудования и лифтов. Контрафакт обнаружили в фуре, которая ехала из Казахстана.

— Грузовой автомобиль остановили в районе села Большая Черниговка. В нем мобильная группа Самарской таможни обнаружила 23 тысяч поддельных запчастей различных товарных знаков. Среди них: двигатели топливного насоса WEBER, топливные насосы BOSCH и SIEMENS, электробензонасосы ATS и подшипники SKF, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Правообладатели подтвердили, что данный товар — это фальсификат. Кроме того, они отметили, что эти запчасти небезопасны для эксплуатации. На них не указаны ни производитель, ни технические характеристики, ни дата изготовления. Причиненный ущерб составил более 35 млн рублей.

По факту произошедшего проводится проверка. Не исключено, что вскоре правоохранители возбудят уголовное дело по статье 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб». Максимальное наказание, которое она предусматривает, — до 2 лет лишения свободы.