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Общество1 февраля 2022 13:15

В Самаре двух участковых осудили на восемь лет за попытку получить взятку

Участковых задержали сотрудники ФСБ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Участковые хотели получить от задержанного наркомана 300 тысяч рублей

Участковые хотели получить от задержанного наркомана 300 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на получение взятки в крупном размере двумя участковыми из Самары. Судом им было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в декабре 2020 года старший участковый отдела полиции вместе с коллегой участковым из того же отдела выехали на место преступления на один из рынков в Кировском районе. В ходе осмотра данного автомобиля были обнаружены наркотические средства общей массой более 2 грамм. Сотрудники выдвинули мужчине требование о передаче им в качестве взятки денежных средств в размере 300 тысяч рублей за не привлечение к установленной законом ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

Через несколько дней полицейские приехали в ГСК на Ново-Садовой, чтобы получить взятку от задержанного на рынке. Однако получить деньги они не успели, так как были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Суд признал полицейских виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Старший участковый полиции получил 7 лет и 6 месяцев заключения, а его коллега-участковый – 8 лет. Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, сроком на 3 года

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