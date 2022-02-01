Хакеры более 23 млн раз атаковали сайты самарских властей в 2021 году

Около 8,5 млн компьютерных атак имели высокий уровень критичности Фото: REUTERS

Хакеры продолжают атаковать информационные системы органов власти Самарской области. За 2021 год они совершили более 23,3 млн «нападений» (8,5 млн из них с высоким уровнем критичности). Это больше, чем годом ранее. Тогда специалисты зафиксировали около 21 млн компьютерных атак. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

За сохранностью сайтов самарских властей следят сотрудники регионального центра кипербезопасности. Ежедневно они фиксируют до 80 тысяч атак хакеров, успешно отражают их и ликвидируют последствия. Работа идет в круглосуточном режиме. Для этого у ведомства есть все необходимые ресурсы.

В правительстве отмечают, что Самарская область входит в тройку лидеров по самому высокому уровню информационной безопасности и обнаружения киберугроз, направленных на органы власти.