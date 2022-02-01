Самарских работодателей призвали отправить на удаленку своих сотрудников

Коронавирус бушует в регионах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда РФ рекомендовал российским работодателям рассмотреть возможность перевода на удаленную работу максимального числа своих сотрудников. Такое решение должно быть принято на основе эпидемиологической ситуации на территории региона, сообщает РБК. В настоящее время в Самарской области наблюдается сложная эпидситуация, поэтому вопрос удаленной работы актуален для нашего региона.

- Число сотрудников, которых можно перевести на удаленную работу, будет определяться работодателем самостоятельно. Однако дистанционный режим не может являться основанием для сокращения зарплаты, - рекомендовали в министерстве.

Документ с рекомендациями был утвержден 28 января 2022 года на заседании РТК. Все вопросы организации удаленной работы регулируются Трудовым кодексом РФ.

Напомним, В Самарской области зафиксировали беспрецедентный уровень роста заболеваемости вирусными инфекциями - на 83% к предыдущей неделе. За четвертую неделю медики зарегистрировали более 42,5 тысяч случаев. Много и случаев коронавируса (на 1 февраля 2022 года за сутки заболели 2718 человек), в том числе и 154 случая «омикрона».