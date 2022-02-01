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Общество1 февраля 2022 14:06

В Самаре со 2 февраля 2022 года на дистанционный режим перевели учреждения дополнительного образования

Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самаре на карантин закрыто 14 школ

В Самаре на карантин закрыто 14 школ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. В связи с тем, что число заболевших за последнюю неделю увеличилось почти в 2,5 раза, администрация Самары приняла решение перевести учреждения дополнительного образования на дистанционный режим работы.

- Со 2 февраля 2022 года до особого распоряжения на дистанционный формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования Самары. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий, - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.

Стоит отметить, что общеобразовательные учреждения принимают решения о переходе на дистанционную работу самостоятельно в зависимости от эпидобстановки на местах. В настоящий момент в Самаре на карантин закрыто 14 школ полностью и 1629 классов - как по причине ОРВИ, так и из-за случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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