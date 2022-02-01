В Самаре люди вынуждены жить в конюшне на Галактионовской

О расселении пока ничего неизвестно. Фото: Роман Данилкин/63.ру

Жители домов на улице Галактионовской в Самаре рассказали, как им живется в полуразрушенных домах, построенных в прошлом веке. Журналисты портала 63.ру узнали, почему люди вынуждены жить в таких условиях и о чем они мечтают.

На улице Галактионовской, 109, 113а и 111 проживают несколько семей. Покосившиеся дома были признаны аварийными еще в 70-х годах прошлого столетия, но расселение до сих пор откладывается. Люди не могут взять кредит, чтобы починить дома самостоятельно. Продать недвижимость не получается, так как желающих не находится.

Интересно, что данные строения были построены еще до революции для священнослужителей кафедрального собора, который находился через дорогу. Подворье включало в себя конюшню и винный погреб. После революции здания разделили на коммунальные квартиры. Канализацию проводить не стали, и туалет остался на улице. Затем, ближе к 70-м годам XX века, коммуналки укрупнили в квартиры с отдельным входом, получилось 4 квартиры в доме. Горожан поселили даже в бывшей конюшне и винном погребке.

Жители аварийных домов мечтают о расселении. Однако они не хотят уезжать далеко от областного центра, где есть больницы, учебные заведения и другие социальные объекты. Одна из жительниц, инвалид 2 группы, согласна даже переехать в Волгарь, но от предложения уехать в Озерный точно откажется.

В настоящее время в центре Самары начали строить еще одну станцию метро «Театральная». Жители многострадального квартала на Галактионовской боятся, что их дома не выдержат такого проекта. По их словам, грунт может тронуться и их жилье уйдет под землю.