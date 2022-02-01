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Общество1 февраля 2022 16:04

Жителей Самары пугает подозрительный мужчина в капюшоне, нюхающий пакет

В Куйбышевском районе токсикоман пугает местных жителей
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Токсикоману хотят помочь реабилитироваться

Токсикоману хотят помочь реабилитироваться

Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появилась информация, что в Куйбышевском районе Самары по дворам ходит подозрительный мужчина в черной куртке с капюшоном. Как сообщают очевидцы, незнакомец нюхает пакет, чем вызывает ужас и негодование.

- Будьте осторожны! Ходит в районе Заготзерно и что-то нюхает, - пишет в одном из пабликов Вконтакте местная жительница.

В комментариях к посту самарцы узнали в незнакомце местного токсикомана по имени Роман. Как рассказали люди, которые знают этого человека, его зовут Роман и раньше он проживал на улице Старонабережной. В настоящее время мужчина не имеет определенного места жительства.

- Его недавно выпустили по УДО из тюрьмы. Токсикоман. Предупредите детей, никто не знает, что у него в голове, - пишут знакомые этого человека.

В комментариях также написали и представители общественной организации, которая занимается реабилитацией зависимых. Волонтеры просят дать точные координаты токсикомана Романа, чтобы предложить свою помощь в Доме милосердия.

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