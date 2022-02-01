Самарский облсуд отказал экс-единороссу Владимиру Сюсину в снятии судимости

Владимир Сюсин не смог обжаловать постановление суда

Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу экс-депутата «Единой России» Владимира Сюсина, которого осудили за взяточничество. Апелляция была подана на решение Кировского районного суда Самары, который отказал единороссу в снятии судимости за взяточничество.

Самарского депутата Владимира Сюсина задержали в 2015 году за взяточничество. В его автомобиле был найден пакет с 1,2 млн рублей, которые он получил от предпринимателя в обмен на покровительство.. В апреле 2017 года суд Кировского района Самары переквалифицировал обвинение на статью о покушении на мошенничество. С депутата взыскали 47,5 тыс. руб. в пользу потерпевшего в качестве возмещения материального ущерба и посадили на 5 лет в колонию общего режима.

Единоросс не признавал свою вину. По его словам полученные деньги – это стоимость его доли в бизнесе, которую он уступил компаньону. Но бизнес, по его словам существовал на доверии, а документов о стоимости доли депутата нет.

В 2018 году Владимир Сюсин был освобожден по УДО, а в октябре 2021 года он ходатайствовал о снятии судимости, но суд отказал ему. 31 января 2022 года областной суд оставил постановление без изменений.