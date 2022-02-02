Минтранс отреагировал на жалобы самарцев на шум при строительстве развязки на Ново-Садовой

Крупную развязку на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии планируют достроить до конца следующего года

В областном минтрансе отреагировали на жалобы самарцев на слишком шумное строительство развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре.

Ожидается, что, когда развязку построят, она избавит этот перекресток от крупных заторов. Пока же жители близлежащих домов жалуются на шум, особенно, в ночное время. Недовольные жильцы пишут, что, когда приходят с работы, не получается толком отдохнуть, а засыпают они под гул тракторов и другой спецтехники. По словам жителей, шум не прекращается до рассвета.

Как сообщили «КП-Самара» в областном минтрансе, мониторинг сообщений в соцсетях проводится постоянно, и подобные жалобы видели. В минтрансе отметили, что сейчас наиболее шумные работы, а это бурение скважин под сваи, завершены. «Подрядной организации вынесены предписания о нарушения и штрафах», - отметили в минтрансе.

В минтрансе также отметили, что при разработке проектной документации делали оценку уровня шума. Проводились замеры на объекте-аналоге, в качестве которого выбрали Невский проспект в Санкт-Петербурге. По результатам этих исследований выяснилось, что уровень шума не превышает предельно допустимые значения.

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