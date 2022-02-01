Дмитрий Азаров возглавит попечительский совет регионального отделения «Русского географического общества»

Правительство Самарской области будет взяло попечительство над РГО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 февраля 2022 года состоялось совещание по вопросам деятельности и развития самарского регионального отделения «Русского географического общества». Одним из главных вопросов стало формирование попечительского совета РГО, который возглавит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В состав попечительского совета самарского регионального отделения «Русского географического сообщества» войдут министры областного Правительства, руководители крупных компаний и учреждений, бизнесмены.

Самарское отделение РГО ежегодно проводит общероссийские акции, в том числе «Географический диктант», фотоконкурсы и другие проекты. В 2022 году в Самаре планируется создать музей по истории Волжского судоходства в моделях и макетах речных судов, подготовить фильм об истории семьи Аксаковых и их вкладе в развитие региона, провести фестиваль документальных, научно-популярных фильмов и роликов о географии и краеведении «РГО-Кино-Фест», организовать работы по сохранению родника в Клявлинском районе. Также в этом году планируется открыть школу агротуризма для фермеров Самарской области.

- Проекты направлены на популяризацию исторического наследия, а также укрепления потенциала Самарской области. Сотрудничество попечительского совета в лице правительства Самарской области с региональным отделением придаст дополнительный импульс работе по исследованию географической, этнокультурной и исторической самобытности народов, населяющих Самарскую область, будет способствовать развитию туризма и инфраструктуры гостеприимства, - отметил Дмитрий Азаров.

Самарское отделение РГО ведет свою историю с 1946 года, а юридически создано в мае 2016 года. В ноябре прошлого года Дмитрий Азаров и первый вице-президент РГО, Заслуженный географ РФ Артур Чилингаров заключили соглашение о взаимодействии Правительства Самарской области с РГО.