Водитель из Кинеля хотел заработать на акциях и потерял 2,5 миллионов рублей

Полицейские просят людей не доверять аферистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях 51-летний житель Кинеля стал жертвой мошенников. Мужчина, работающий водителем, повелся на действия аферистов, которые предлагали ему заработок на акциях известных компаний.

- Ему поступили звонки с семи абонентских номеров. Неизвестный предложил заманчивую перспективу и хороший дополнительный заработок. Нужно было лишь покупать акции и получать большие проценты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший согласился и передал незнакомцу свои персональные данные. В результате злоумышленник, используя различные мессенджеры, украл у автолюбителя более двух с половиной миллионов рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.