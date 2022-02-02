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Происшествия2 февраля 2022 6:17

Водитель из Кинеля хотел заработать на акциях и потерял 2,5 миллионов рублей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, преступников ищет полиция
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полицейские просят людей не доверять аферистам

Полицейские просят людей не доверять аферистам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях 51-летний житель Кинеля стал жертвой мошенников. Мужчина, работающий водителем, повелся на действия аферистов, которые предлагали ему заработок на акциях известных компаний.

- Ему поступили звонки с семи абонентских номеров. Неизвестный предложил заманчивую перспективу и хороший дополнительный заработок. Нужно было лишь покупать акции и получать большие проценты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Потерпевший согласился и передал незнакомцу свои персональные данные. В результате злоумышленник, используя различные мессенджеры, украл у автолюбителя более двух с половиной миллионов рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.