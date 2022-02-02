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Происшествия2 февраля 2022 6:37

В Сызрани автомобиль наехал на собственного водителя

Молодого человека госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Невнимательность автомобилиста привела к ДТП

Невнимательность автомобилиста привела к ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 1 февраля 2022 года, в ГСК «Нефтяник» на улице Астраханской в Сызрани произошло необычное ДТП. Там водитель попал под колеса собственного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 28-летний молодой человек вышел из салона, забыв поставить машину на ручник. В итоге ВАЗ-2114 самостоятельно покатился назад и сбил автомобилиста.

В результате произошедшего водитель получил травму ноги. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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