В Сызрани автомобиль наехал на собственного водителя

Невнимательность автомобилиста привела к ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 1 февраля 2022 года, в ГСК «Нефтяник» на улице Астраханской в Сызрани произошло необычное ДТП. Там водитель попал под колеса собственного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 28-летний молодой человек вышел из салона, забыв поставить машину на ручник. В итоге ВАЗ-2114 самостоятельно покатился назад и сбил автомобилиста.

В результате произошедшего водитель получил травму ноги. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.