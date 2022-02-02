Защитник Максим Карпов покинул «Крылья Советов»

Максим Карпов выступал за самарскую команду с января 2019 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» покинул еще один игрок. Свою карьеру в другом месте продолжит 26-летний защитник Максим Карпов.

— У футболиста закончился контракт с нашей командой. Мы благодарим Максима за время, проведенное в клубе, а также желаем ему удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении на сайте «КС».

Напомним, Максим Карпов выступал за самарскую команду с января 2019 года. За это время он провел за «Крылья Советов» 29 матчей. На его счету один забитый гол. В 2021-м защитник на правах аренды перешел в подмосковные «Химки». Он играет за эту команду с первой части сезона.