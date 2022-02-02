Стали известны личности погибших в ДТП с микроавтобусом и «Логаном» в Безенчукском районе

Микроавтобус и легковушка столкнулись на "встречке" ранним утром 1 февраля 2022 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские установили личности участников страшного ДТП, которое произошло утром во вторник, 1 февраля 2022 года, в Безенчукском районе. Напомним, на 112 км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и автомобиль «Рено Логан».

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировал 40-летний водитель легковушки. Он двигался со стороны Волгограда в направлении Самары. В пути автомобилист не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там «Логан» врезался в автобус маршрута № 3Э «Ж/д вокзал — Военный городок».

По информации ГУ МВД по Самарской области, в результате ДТП погибли 40-летний водитель легковушки и его 37-летний пассажир. В числе пострадавших: 58-летний водитель микроавтобуса (он получил травму ноги, но от госпитализации отказался), его 37-летняя пассажирка (у нее травма головы, отпустили лечиться домой), 9-летний пассажир (его доставили в приемный покой с травмой головы) и 64-летний пассажир. У последнего повреждена ключица. Его госпитализировали в больницу.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка. В обстоятельствах произошедшего также разбирается районная прокуратура. Она проверит участок дороги, где произошло ДТП.