Сильвие Бегич покинет «Крылья Советов» и вернется в «Рубин»

Бегич сыграл за «КС» 10 матчей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич покинет самарский клуб и вернется в «Рубин». Хорватский футболист выступал за «КС» в этом сезоне на правах аренды, «Рубин» намерен досрочно прервать ее. Об этом пишет metaratings.ru со ссылкой на самого Бегича.

Напомним, «Крылья» арендовали защитника осенью 2021 года. За все время Сильвие Бегич провел в футболке самарской команды 10 матчей и отметился одним голом – в ворота «Ростова».

Сейчас «Крылья Советов» на сборах в Турции. Сезон для самарцев возобновится 27 февраля. В этот день подопечные Игоря Осинькина сыграют на выезде с «Ростовом».

Ранее «Крылья» покинул еще один защитник – Максим Карпов. Половину этого сезона он провел в аренде в подмосковных «Химках».