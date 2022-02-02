Жителя Самары будут судить за незаконную покупку 36 медалей СССР

Дома у самарца нашли медали участников Великой Отечественной войны / Фото: прокуратура Промышленного района

В Самаре скоро предстанет перед судом местный житель. Его обвиняют в незаконном обороте 36 госнаград СССР. Об этом сообщает прокуратура Промышленного района.

По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина купил через интернет медаль «За борону Москвы». Свободный оборот этой награды запрещен на территории России. О приобретении самарца стало известно сотрудникам полиции. Они задержали его при получении посылки в отделении почты.

В дальнейшем в доме жителя Самары провели обыск. Правоохранители нашли там еще 35 госнаград СССР. Среди них оказались медали «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и «Ветеран труда». Все их изъяли.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары. Мужчине может грозить штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до 1 года или арест до 3 месяцев.